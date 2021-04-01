Вийшов новий розкішний Range Rover SVAutobiography

Land Rover випустив версію Ultimate Edition Range Rover SVAutobiography. Її вручну створив підрозділ компанії SV Bespoke в технічному центрі експлуатації автомобілів у Великобританії.

Автомобіль доступний з динамічною та довгою колісною базами. Перша вважається найбільш орієнтованою на водія. Вона оснащена налаштованою підвіскою та рульовим управлінням, меншою висотою їзди на 8 мм і доступна з двома двигунами: 557-сильним бензиновим V8 з наддувом або роз’ємним гібридом P400e потужністю 398 к. с., який тільки на електриці може проїхати до 40 км. Про це повідомляє Carscoops.

Особливістю Ultimate Editions є покриття Orchard Green, контрастні кришки даху та бічні дзеркала Narvick Black, мідні акценти на зовнішніх значках, деталі Graphite Atlas на решітці, передньому бампері, капоті та бічних вентиляційних отворах, та 22-дюймові двоколірні колеса.

Вони доповнюються обробкою Ebony/Vintage Tan всередині або шкіряною оббивкою від Poltrona Frau, обробкою з вуглецевого волокна Steel Weave та оббивкою стелі Ebony.

З довгою колісною базою на задньому сидінні доступне місце для ніг у 1,2 метра. Також є сидіння, що відкидаються, з функціями підігріву, охолодження та масажу, підставки для ніг, розкладні столики та холодильник.

Ціни на Range Rover SVAutobiography Ultimate Edition V8 починаються з 183 706 фунтів стерлінгів, тоді як SVAutobiography Dynamic можна замовити за 147 441 фунтів стерлінгів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Land Rover вивів на тести новий Range Rover 2022 року. У нього є як звичайна версія, так і з довгою колісною базою.