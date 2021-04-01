Вышел новый роскошный Range Rover SVAutobiography

Land Rover выпустил версию Ultimate Edition Range Rover SVAutobiography. Ее вручную создало подразделение компании SV Bespoke в техническом центре эксплуатации автомобилей в Великобритании.

Автомобиль доступен с динамичной и длинной колесной базой. Первая считается наиболее ориентированной на водителя. Она оснащена настроенной подвеской и рулевым управлением, меньшей высотой езды на 8 мм и доступна с двумя двигателями: 557-сильным бензиновым V8 с наддувом или разъемным гибридом P400e мощностью 398 л. с., который только на электричестве может проехать до 40 км. Об этом сообщает Carscoops.

Особенностью Ultimate Editions является покрытие Orchard Green, контрастная крыша и боковые зеркала Narvick Black, медные акценты на внешних значках, детали Graphite Atlas на решетке, переднем бампере, капоте и боковых вентиляционных отверстиях, и 22-дюймовые двухцветные колеса.

Они дополняются отделкой Ebony/Vintage Tan внутри или кожаной обивкой от Poltrona Frau, отделкой из углеродного волокна Steel Weave и обивкой потолка Ebony.

С длинной колесной базой на заднем сиденье доступное место для ног в 1,2 метра. Также есть сиденья, что откидываются, с функциями подогрева, охлаждения и массажа, подставки для ног, раскладные столики и холодильник.

Цены на Range Rover SVAutobiography Ultimate Edition V8 начинаются с 183 706 фунтов стерлингов, тогда как SVAutobiography Dynamic можно заказать за 147 441 фунтов стерлингов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Land Rover вывел на тесты новый Range Rover 2022. У него есть как обычная версия, так и с длинной колесной базой.