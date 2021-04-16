В Україні знайшли екстремальний спорткар Porsche

У Харкові виявлено лімітовану версію спорткупе Porsche 718 Cayman GT4.

Про це повідомляє портал TopGir. Передбачається, що це єдиний такий автомобіль в Україні.

Дебют моделі відбувся влітку 2019 року. Головна особливість 718 Cayman GT4 – безнаддувний опозитний мотор об'ємом 4 літри. Він видає 420 к.с., а максимальні 420 Нм моменту доступні в діапазоні від 5000 до 6800 об/хв. У парі з ним працює 6-ступенева "механіка" та диференціал. З таким арсеналом Cayman GT4 може розігнатися до 304 км/год, а розгін до першої "сотні" займає 4,4 с.

Дорожній просвіт моделі зменшений на 30 мм, а адаптивні амортизатори PASM є вже у базовій комплектації. Також автомобіль отримав більш ефективні гальмівні механізми з фіксованою скобою, а за доплату можна замовити карбоно-керамічні диски.

Від звичайного Cayman версія GT4 відрізняється оригінальним переднім обтічником, більшим заднім антикрилом та розвиненим дифузором, який забезпечує до 30% притискної сили на задній осі. У салоні встановили спортивні крісла, а для оброблення використана алькантара.

На момент дебюту 718 Cayman GT4 оцінювався в Німеччині від 96 206 євро з урахуванням місцевих податків.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на аукціоні в США виставили рідкісний Porsche за $400 тисяч.