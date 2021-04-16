В Украине нашли экстремальный спорткар Porsche

В Харькове обнаружена лимитированная версия спорткупе Porsche 718 Cayman GT4.

Об этом сообщает портал TopGir. Предполагается, что это единственный такой автомобиль в Украине.

Дебют модели состоялся летом 2019 года. Главная особенность 718 Cayman GT4 – безнаддувный оппозитный мотор объемом 4 литра. Он выдает 420 л.с., а максимальные 420 Нм момента доступны в диапазоне от 5000 до 6800 об/мин. В паре с ним работает 6-ступенчатая "механика" и самоблокирующийся дифференциал. С таким арсеналом Cayman GT4 может разогнаться до 304 км/ч, а разгон до первой "сотни" занимает 4,4 с.

Дорожный просвет модели уменьшен на 30 мм, а адаптивные амортизаторы PASM есть уже в базовой комплектации. Также автомобиль получил более эффективные тормозные механизмы с фиксированной скобой, а за доплату можно заказать карбоно-керамические диски.

От обычного Cayman версия GT4 отличается оригинальным передним обтекателем, большим задним антикрылом и развитым диффузором, который обеспечивает до 30% прижимной силы на задней оси. В салоне установили спортивные кресла, а для отделки использована алькантара.

На момент дебюта 718 Cayman GT4 оценивался в Германии от 96206 евро с учетом местных налогов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на аукционе в США выставили редкий Porsche за $400 тысяч.