В Україні виставили на продаж McLaren 720S 2020 року

У Києві продають McLaren 720S Spider 2020 року за 370 000 доларів. Продавець зазначає, що авто в стані нового.

Суперкар, пофарбований кольором жовтий металік, має пробіг всього 4 тисячі кілометрів. Його лакове покриття, як нове, а значить не мало слідів користування або підфарбовування, а технічний стан – "повністю непошкоджене". Оголошення про продаж розміщено на сайті auto.ria.com (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Офіційний, на гарантії, Європа. Купувався новим, єдиний господар, унікальний автомобіль, стан нового, без підкрасив і проблем. Повністю в захисній плівці. Вкрай рідкісний суперкар 2020 року з пробігом 4000 км. Стан нового авто, на офіційній європейської гарантії. Максимальна комплектація, один з найбільш швидкий серійних суперкарів", – йдеться в оголошені.

McLaren 720S Spider оснащений чотирилітровим бензиновим двигуном, який видає 720 кінських сил. В нього задній привід і коробка передач Типтронік. Максимальна швидкість суперкара – 348 км/год. Продавець також навів таблицю прискорення:

0-100 км/год. – 2, 9 с.

0-150 км/год. – 4, 7 с.

0-200 км/год. – 7, 6 с.

0-250 км/год. – 13, 9 с.

0-300 км/год. – 19, 7 с.

100-200 км/год. – 4, 6 с.

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