В Украине выставили на продажу McLaren 720S 2020 года

В Киеве продают McLaren 720S Spider 2020 года за 370 000 долларов. Продавец отмечает, что авто в состоянии нового.

Суперкар, окрашенный цветом желтый металлик, имеет пробег всего 4000 км. Его лаковое покрытие, как новое, а значит не имело следов пользования или подкрашивания, а техническое состояние – "полностью неповрежденное". Объявления о продаже размещено на сайте auto.ria.com (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Официальный, на гарантии, Европа. Покупался новым, единственный хозяин, уникальный автомобиль, состояние нового, без пидкрасов и проблем. Полностью в защитной пленке. Крайне редкий суперкар 2020 года с пробегом 4000 км. Состояние нового авто, на официальной европейской гарантии. Максимальная комплектация, один из наиболее быстрых серийных суперкаров", – говорится в объявлении.

McLaren 720S Spider оснащен четырехлитровым бензиновым двигателем, который выдает 720 лошадиных сил. У него задний привод и коробка передач Типтроник. Максимальная скорость суперкара – 348 км/ч. Продавец также привел таблицу ускорения:

0-100 км/ч. – 2, 9 с.

0-150 км/ч. – 4, 7 с.

0-200 км/ч. – 7, 6 с.

0-250 км/ч. – 13, 9 с.

0-300 км/ч. – 19, 7 с.

100-200 км/ч. – 4, 6 с.

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