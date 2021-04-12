На аукціон виставили тюнінгований Chevy Camaro Z57

На Gateway Classics виставили на продаж Chevrolet Camaro Z57 2001 року з тюнінгованим кузовом. За спортивне авто в ретро-стилі хочуть 32 000 доларів.

Автомобіль пофарбований чорною фарбою та малюнками синього полум’я. Багато елементів дизайну були натхненні Chevy 1957 року, але його обвіс не є прямою копією цієї моделі. Про це повідомляє Motor1.

Під капотом розташований двигун V8 LS, а одометр показує трохи більше 268 000 км. Агрегат нещодавно був відновлений і пройшов лише 4828 км після реконструкції. 5,7-літровий двигун потужністю трохи більше 300 кінських сил поєднується з чотириступеневою автоматичною коробкою передач.

Вінтажний вигляд не повинен обманювати – це дійсно Camaro 2001 року, просто він правильно обладнаний. На борту він має такі функції, як кондиціонер, гідропідсилювач керма, шкіряні сидіння, заводські алюмінієві колеса тощо.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на продаж виставили болід Формули-1 Toro Rosso STR14. В сезоні 2019 року Алекс Албон та П'єр Гаслі проїхали на ньому 17 гонок, одна з яких призвела до подіуму для Гаслі в Бразилії. Болід продається у вигляді рухомого шасі, тому у нього не буде гідравліки, ЕБК та силового агрегата.