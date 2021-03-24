В Україні назвали "Автомобілі 2021 року"

В Україні пройшла офіційна онлайн-трансляція 20-ї ювілейної церемонії нагородження переможців престижного всеукраїнського конкурсу "Автомобіль року 2021".

Про це повідомляють організатори заходу. За підсумками голосування громадського та професійного журі було визначено переможців в основних і додаткових номінаціях номінаціях. У цьому році в конкурсі "Автомобіль року в Україні 2021" взяли участь 44 автомобілі-претенденти.

У професійне журі цього року увійшли експерти провідних ЗМІ, а членом громадського журі міг стати кожен, хто проголосував за претендентів на сайті конкурсу. Протягом року журналісти тестували автомобілі-претенденти та визначалися зі своїми уподобаннями, а проголосувати на сайті можна було в період із листопада 2020 року до 31 січня нинішнього. Після підрахунку голосів журналістів та учасників громадського журі було визначено переможців.

За перемогу в категорії "Автомобіль року 2021" боролися Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan і Skoda Octavia. А заслужену перемогу здобула Skoda Octavia.

"Легковим автомобілем 2021 року" в Україні стала Skoda Octavia obozrevatel.com

У категорії "Кросовер року 2021" у цьому році змагалися Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq і Volvo XC40. У непростій конкурентній боротьбі титулу вдостоїли Peugeot 2008.

У непростій конкурентній боротьбі титул "Кросовер року 2021" в Україні присудили Peugeot 2008. obozrevatel.com

Фіналістами номінації "Електромобіль/плагін-гібрид" стали Audi e-tron Sportback, Volvo XC40 та Porsche Taycan. Вирішальними голосами для переможця були голоси експертів, та перемогу здобув Porsche Taycan.

У номінації "Гібрид" абсолютним лідером серед фіналістів Honda CR-V Hybrid Mercedes-Benz E-Class та Toyota CH-R стала Honda CR-V Hybrid.

За титул "Сімейного автомобіля" боролися Opel Zafira Life, Ford Kuga та Toyota Highlander. Завдяки громадськості переможцем номінації "Сімейний автомобіль" став Opel Zafira Life.

У номінації "Дизайн" за результатами голосів громадськості лідирували DS3 Crossback тa Porsche Taycan. Але голоси експертів визначили переможцем Porsche Taycan.

У номінації "Співвідношення ціна/якість" фіналістами за сумою балів стали Citroen C3, Ford Kuga та Skoda Kamiq. Переможець номінації – Citroen C3.

У номінації "Автомобіль преміум сегменту" думки громадськості та експертів розділилися в трійці лідерів – Audi Q7, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan. Переможцем за сумою балів став Mercedes-Benz E-Class.

У цьому році і комерційні автомобілі брали участь в акції. Основними претендентами на перемогу були Opel Vivaro, MAN eTGE та Opel Combo. Переможцем номінації "Комерційний автомобіль" став Opel Vivaro.

У спеціальній номінації "Спортивна модифікація" лідерами голосування були Audi RS 6, Audi RS 7 і Mercedes-AMG E63 S, але перемогу одержала Audi RS 6.

Переможці у додаткових номінаціях autoroku.ua

Нагадаємо, що минулого року "Легковим автомобілем 2020" став Peugeot 508, а титул "Кросовер/SUV 2020" отримала популярна модель Toyota RAV4.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, журі європейського конкурсу "Автомобіль 2021 року" назвало переможця.