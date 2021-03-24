В Украине назвали "Автомобили 2021 года"

В Украине прошла официальна онлайн-трансляция 20-й юбилейной церемонии награждения победителей престижного всеукраинского конкурса "Автомобиль года 2021".

Об этом сообщают организаторы мероприятия. По итогам голосования общественного и профессионального жюри, были определены победители в основных и дополнительных номинациях номинациях. В этом году в конкурсе "Автомобиль года в Украине 2021" приняли участие 44 автомобиля-претендента.

В профессиональное жюри в этом году вошли эксперты ведущих СМИ, а членом общественного жюри мог стать каждый, кто проголосовал за претендентов на сайте конкурса. На протяжение года журналисты тестировали автомобили-претенденты и определялись со своими предпочтениями, а проголосовать на сайте можно было в период с ноября 2020 года до 31 января нынешнего. После подсчета голосов журналистов и участников общественного жюри были определены победители.

За победу в категории "Автомобиль года 2021" боролись Audi A4, Citroen C3, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan и Skoda Octavia. А заслуженную победу одержала Skoda Octavia.

"Легковым автомобилем 2021 года" в Украине стала Skoda Octavia obozrevatel.com

В категории "Кроссовер года 2021" в этом году соревновались Audi Q7, Ford Kuga, Peugeot 2008, Skoda Kamiq и Volvo XC40. В непростой конкурентной борьбе титула удостоили Peugeot 2008.

В непростой конкурентной борьбе титул "Кроссовер года 2021" в Украине присудили Peugeot 2008. obozrevatel.com

Финалистами номинации "Электромобиль/плагин-гибрид" стали Audi e-tron Sportback, Volvo XC40 и Porsche Taycan. Решающими голосами для победителя стали голоса экспертов и победу одержал Porsche Taycan.

В номинации "Гибрид" абсолютным лидером среди финалистов Honda CR-V Hybrid Mercedes-Benz E-Class и Toyota CH-R стала Honda CR-V Hybrid.

За титул "Семейного автомобиля" боролись Opel Zafira Life, Ford Kuga и Toyota Highlander. Благодаря общественности победителем номинации "Семейный автомобиль" стал Opel Zafira Life.

В номинации "Дизайн" по результатам голосов общественности лидировали DS3 Crossback тa Porsche Taycan. Но голоса экспертов определили победителем Porsche Taycan.

В номинации "Соотношение цена/качество" финалистами по сумме баллов стали Citroen C3, Ford Kuga и Skoda Kamiq. Победителем номинации стал Citroen C3.

В номинации "Автомобиль премиум сегмента" мнения общественности и экспертов разделились в тройке лидеров - Audi Q7, Mercedes-Benz E-Class, Porsche Taycan. Победителем по сумме баллов стал Mercedes-Benz E-Class.

В этом году и коммерческие автомобили участвовали в акции. Основными претендентами на победу были Opel Vivaro, MAN eTGE и Opel Combo. Победителем номинации "Коммерческий автомобиль" стал Opel Vivaro.

В специальной номинации "Спортивная модификация" лидерами голосования стали Audi RS 6, Audi RS 7 и Mercedes-AMG E63 S, но победу одержала Audi RS 6.

Победители в дополнительных номинациях autoroku.ua

Напомним, что в прошлом году "Легковым автомобилем 2020" стал Peugeot 508, а титул "Кроссовер/SUV 2020" получила популярная модель Toyota RAV4.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, жюри европейского конкурса "Автомобиль 2021 года" назвало победителя.