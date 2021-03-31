У США показали електричну пожежну машину за мільйон доларів

У штаті Арізона, США, презентували одну з електричних пожежних машин Rosenbauer, яка показала свої характеристики та особливості.

Автомобіль "Revolutionary Technology" має гібридну силову установку. У нього подвійний мотор, який видає 490 к. с. та 50 000 Нм, з повним приводом та двоступеневою коробкою передач. Про це повідомляє сайт insideevs (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Залежно від версії, пожежна машина може бути оснащена акумулятором на 50 кВт-год або 100 кВт-год. Водночас основним джерелом живлення залишається шестициліндровий дизельний двигун на 272 к. с., який також виконує роль генератора.

Зазначається, що в автомобіля швидка зарядка: 80% вона може досягти за годину. Щодо габаритів, то тут висота 2,90 м, ширина – 2,35 м, довжина – 7,30 м із колісною базою 3800 м. Також доступні версії з колісними базами 4100 мм і 4400 мм. Загальна вага – 18 тонн.

Звичайна пожежна машина коштує близько 700 000 доларів, тоді як ця футуристична версія починається з понад 1 мільйона доларів.

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