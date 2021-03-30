Львівські рятувальники отримали пожежні машини Peugeot

Львівські рятувальники отримали партію сучасних автомобілів першої допомоги АПП-2, створені на базі популярної моделі Peugeot Boxer.

Про це повідомляє прес-служба виробника. До машин, що надійшли раніше, додалися ще три спеціальні автомобілі АПП-2.

Ці автомобілі побудовані на шасі моделі Boxer та оснащені потужним 160-сильним дизельним двигуном. За своїм функціоналом кожен АПП-2 являє собою універсальний автомобіль для надання екстреної допомоги у найскладніших ситуаціях.

Для гасіння пожеж в автомобілі передбачені цистерна на 500 л води, а також 20-літровий бак піноутворювача. До речі, саме такі машини дозволяють впоратися з більшістю пожеж, особливо в умовах обмеженого простору.

Для порятунку людей в екстрених ситуаціях, наприклад, у ДТП, є численне спеціалізоване технічне обладнання: бензоріз та бензопила, гідравлічні домкрати та інструменти. Крім того, у комплект обладнання входить спеціальний набір для надання екстреної медичної допомоги.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у рамках програми оновлення автомобільного парку медичних амбулаторій загальної практики у Дніпропетровській області медики отримали велику партію мінівенів Peugeot.