У США визначили авто, які продаються як 'гарячі пиріжки'

Американська аналітична компанія iSeeCars підвела підсумки квартальних продажів нових та вживаних автомобілів у США та назвала моделі, які продаються швидше за все.

В опублікованому звіті у категорії "Нові автомобілі" абсолютним переможцем став спорткар Chevrolet Corvette, який третій місяць поспіль утримує лідерство. Між появою оголошення про продаж та угодою проходить лише 9 днів.

Всього ж за даними iSeeCars ТОП20 найбільш затребуваних нових моделей продається протягом 47 днів, а серед старих машин час операції у "двадцятці" займає в середньому 39 днів.

За підсумками березня у "десятку" бестселерів крім Toyota RAV4 Prime, Kia Telluride, GMC Yukon XL, Cadillac Escalade ESV, Cadillac Escalade, Hyundai Elantra Hybrid, Toyota Tacoma, GMC Yukon та Lexus IS 350.

У категорії уживаних машин лідерство захопив Kia Telluride, на покупку якого йде в середньому 26 днів. Також в ТОП10 увійшли Mazda MX-5 Miata, Hyundai Palisade, Chevrolet Corvette, Kia Stinger, BMW 4-Series, Tesla Model 3, Porsche 911, Range Rover Velar і Honda Civic Hatchback.

Цікаво, що Chevrolet Corvette та Kia Telluride потрапили в обидва списки, що свідчить про стабільне інтерес до цих моделей незалежно від того, новий він або вже був у володінні.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, названий найбільш продаваний спорткар у світі. Переможцем кілька років поспіль стає Ford Mustang.