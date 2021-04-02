У США продали 18-річний BMW M5 за рекордні $200 тисяч

У США за 18-річний BMW M5 покупець віддав рекордну суму – $200 тисяч. Настільки значна сума пояснюється мінімальним пробігом та особливим власником.

Про це повідомляється на сайті компанії-продавця. Спортивний седан BMW M5 (E39) випускався компанією з Мюнхена з 1998-го по 2003 рік. За цей час було виготовлено 20 482 екземпляри.

Із 1998-го по 2003 рік було виготовлено 20 482 екземпляри М5 (Е39) enthusiastauto.com

Автомобіль комплектувався 4,9-літровим мотором V8, який видавав "на гора" 400 л.с. і міг розганяти седан до 100 км/год за 4,8 секунди, а максимальна швидкість була обмежена електронікою на позначці 250 км/год. У 2001 році автомобіль зазнав рестайлінгу, основною відмінністю якого стали так звані "ангельські очі" – тонкі люмінесцентні кільця в передніх фарах.

Автомобіль комплектувався 4,9-літровим V8, який видавав "на гора" 400 л.с. та міг розганяти седан до 100 км/год за 4,8 с enthusiastauto.com

Виставлений компанією Enthusiast Auto з Цинцинатті BMW M5 було виготовлено у фінальному для моделі цього сімейства 2003 року. З того часу єдиний власник машини, джазовий музыкант, накатав лише 3159 миль (5082 км). Тож не дивно, що автомобіль зберігся практично в ідеальному стані.

На одометрі машини лише 3159 миль (5082 км) enthusiastauto.com

З урахуванням того, що зазвичай такі автомобілі купують, щоб отримати максимальне задоволення від драйву, рідкісні екземпляри доживають до наших днів у "живому" стані. А цей екземпляр має абсолютно "чисті" документи, що свідчить про те, що автомобіль було придбано швидше для статусу, ніж для реального драйву. Про це побічно свідчить й згадка у оголошенні про продаж, що власник був "дорослим".

Автомобіль зберігся практично в ідеальному стані enthusiastauto.com

Салон оздоблений шкірою з контрастними вставками enthusiastauto.com

Крім того, за час конвеєрного життя до останнього року випуску всі "дитячі хвороби" М5 було усунено виробником, а комплектацію доведено до максимальної. На жаль, ім'я "всесвітньо відомого джазового піаніста" зберегли у таємниці. Але, очевидно, що покупець знав, хто був першим власником цього BMW M5, і це також вплинуло на його рішення про купівлю.

Ззаду автомобіль прикрашає "квартет" хромованих патрубків вихлопної системи enthusiastauto.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, рідкісний BMW Джея Кея виставили на торги. BMW 3.0 CSL було створено обмеженим тиражем у кількості 1265 екземплярів у межах омологаційної серії, необхідної для участі компанії BMW у європейському кільцевому чемпіонаті ЕТСС. Із них 500 автомобілів мали праве розташування керма, а екземпляр Джея Кея має номер 400.