В США продали 18-летний BMW M5 за рекордные $200 тысяч

В США за 18-летний BMW M5 покупатель отдал рекордную сумму в $200 тысяч. Столь внушительная сумма объясняется минимальным пробегом и особым владельцем.

Об этом сообщается на сайте компании-продавца. Спортивный седан BMW M5 (E39) выпускался компанией из Мюнхена с 1998 по 2003 год. За это время было изготовлено 20482 экземпляра.

С 1998 по 2003 год было изготовлено 20482 экземпляра М5 (Е39) enthusiastauto.com

Автомобиль комплектовался 4,9-литровым мотором V8, который выдавал "на гора" 400 л.с. и мог разгонять седан до 100 км/ч за 4,8 секунды, а максимальная скорость была ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. В 2001 году автомобиль подвергся рестайлингу, основным отличием которого стали так называемые "ангельские глазки" – тонкие люминесцентные кольца в передних фарах.

Автомобиль комплектовался 4,9-литровым V8, который выдавал "на гора" 400 л.с. и мог разгонять седан до 100 км/ч за 4,8 с enthusiastauto.com

Выставленный компанией Enthusiast Auto из Цинцинатти BMW M5 был изготовлен в финальном для модели данного семейства 2003 году. С тех пор единственный владелец машины, известный джазовый пианист, накатал всего 3159 миль (5082 км). Не удивительно, что автомобиль сохранился практически в идеальном состоянии.

На одометре машины всего 3159 миль (5082 км) enthusiastauto.com

С учетом того, что обычно такие автомобили покупают чтобы получить максимальное удовольствие от драйва, редкие экземпляры доживают до наших дней в "живом" состоянии. А данный экземпляр имеет абсолютно "чистые" документы, что говорит о том, что автомобиль был приобретен скорее для статуса, нежели для реального драйва. Об этом косвенно свидетельствует и упоминание в объявлении о продаже, что владелец был "взрослым".

Автомобиль сохранился практически в идеальном состоянии enthusiastauto.com

Салон отделан кожей с контрастными вставками enthusiastauto.com

Кроме того, за время конвейерной жизни к последнему году выпуска все "детские болезни" М5 были устранены производителем, а комплектация доведена до максимальной. К сожалению, имя "всемирно известного джазового пианиста", сохранили в тайне. Но, очевидно, что покупатель знал, кто был первым владельцем этого BMW M5 и это также повлияло на его решение о покупке.

Сзади автомобиль украшает "квартет" хромированных патрубков выхлопной системы enthusiastauto.com

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, редкий BMW Джея Кея выставили на торги. BMW 3.0 CSL был создан ограниченным тиражом в количестве 1265 экземпляров в рамках омологационной серии, необходимой для участия компании BMW в европейском кольцевом чемпионате ЕТСС. Из них 500 автомобилей имели правое расположение руля, а экземпляр Джея Кея имеет номер 400.