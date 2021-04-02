У США продали 18-річний BMW M5 за рекордні $200 тисяч

У США за 18-річний BMW M5 покупець віддав рекордну суму – $200 тисяч. Настільки значна сума пояснюється мінімальним пробігом та особливим власником.

Про це повідомляється на сайті компанії-продавця. Спортивний седан BMW M5 (E39) випускався компанією з Мюнхена з 1998-го по 2003 рік. За цей час було виготовлено 20 482 екземпляри.

Автомобіль комплектувався 4,9-літровим мотором V8, який видавав "на гора" 400 л.с. і міг розганяти седан до 100 км/год за 4,8 секунди, а максимальна швидкість була обмежена електронікою на позначці 250 км/год. У 2001 році автомобіль зазнав рестайлінгу, основною відмінністю якого стали так звані "ангельські очі" – тонкі люмінесцентні кільця в передніх фарах.

Виставлений компанією Enthusiast Auto з Цинцинатті BMW M5 було виготовлено у фінальному для моделі цього сімейства 2003 року. З того часу єдиний власник машини, джазовий музыкант, накатав лише 3159 миль (5082 км). Тож не дивно, що автомобіль зберігся практично в ідеальному стані.

З урахуванням того, що зазвичай такі автомобілі купують, щоб отримати максимальне задоволення від драйву, рідкісні екземпляри доживають до наших днів у "живому" стані. А цей екземпляр має абсолютно "чисті" документи, що свідчить про те, що автомобіль було придбано швидше для статусу, ніж для реального драйву. Про це побічно свідчить й згадка у оголошенні про продаж, що власник був "дорослим".

Крім того, за час конвеєрного життя до останнього року випуску всі "дитячі хвороби" М5 було усунено виробником, а комплектацію доведено до максимальної. На жаль, ім'я "всесвітньо відомого джазового піаніста" зберегли у таємниці. Але, очевидно, що покупець знав, хто був першим власником цього BMW M5, і це також вплинуло на його рішення про купівлю.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, рідкісний BMW Джея Кея виставили на торги. BMW 3.0 CSL було створено обмеженим тиражем у кількості 1265 екземплярів у межах омологаційної серії, необхідної для участі компанії BMW у європейському кільцевому чемпіонаті ЕТСС. Із них 500 автомобілів мали праве розташування керма, а екземпляр Джея Кея має номер 400.