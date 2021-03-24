У Шотландії припливи та відливи почали заряджати електромобілі

На острові Йелл на півночі Шотландії відкрили пункт заряджання електромобілів, який використовує енергію припливів та відпливів.

Точка заряджання отримує електроенергію з чотирьох турбінних установок Nova Innovation Shetland Tidal Array, які розташовані у протоці між Йелл та іншим островом під назвою Анс. Проєкт описують, як "першу в історії точку заряду, де водії можуть заправлятися безпосередньо від припливного джерела енергії". Про це повідомляє CNBC.

Також на місці зарядної станції розгорнули систему зберігання акумуляторів, щоб забезпечити постійний запас для транспортних засобів. Проєкт профінансувала шотландська державна транспортна агенція. Місцевий уряд прагне відійти від транспортних засобів з двигуном внутрішнього згоряння. Вони хочуть до 2030 поступово відмовитися від нових дизельних та бензинових мікроавтобусів та автомобілів.

Водночас поки є хвилювання щодо потенціалу морської енергетики, тому що вона виробляє дуже мало потужності. Хоча припливи і відливи мають пройти довгий шлях, щоб наздогнати інші відновлювані джерела, такі як вітер та сонячна енергія, вони мають одну потенційну перевагу: передбачуваність. На приливну енергію впливають добре відомі цикли Місяця, Сонця і Землі, а не погода, тому це передбачувано за сотні років наперед.

Якщо країни планують збільшити кількість електромобілів у наступні роки та відійти від бензину та дизеля, вирішальне значення матиме надійна та достатня інфраструктура зарядки. Проект на Йелл невеликий, але він є частиною більш широкого контексту, зосередженого на розвитку інфраструктури зарядки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, місто в Каліфорнії хоче заборонити будувати АЗС, а наявним станціям не дозволять додавати нові бензонасоси, але вони можуть встановлювати електричні зарядні пристрої.