В Шотландии приливы и отливы начали заряжать электромобили

На острове Йелл на севере Шотландии открыли пункт подзарядки электромобилей, который использует энергию приливов и отливов.

Точка подзарядки получает электроэнергию из четырех турбинных установок Nova Innovation Shetland Tidal Array, расположенных в проливе между Йелл и другим островом под названием Анс. Проект описывают, как "первую в истории точку заряда, где водители могут заправляться непосредственно от приливного источника энергии". Об этом сообщает CNBC.

Также на месте зарядной станции развернули систему хранения аккумуляторов, чтобы обеспечить постоянный запас для транспортных средств. Проект профинансировала шотландское государственное транспортное агентство. Местное правительство стремится отойти от транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания. Они хотят до 2030 года постепенно отказаться от новых дизельных и бензиновых микроавтобусов и автомобилей.

В то же время пока есть волнение относительно потенциала морской энергетики, потому что она производит очень мало мощности. Хотя приливы и отливы должны пройти долгий путь, чтобы догнать другие возобновляемые источники, такие как ветер и солнечная энергия, они имеют одно потенциальное преимущество: предсказуемость. На приливную энергию влияют хорошо известные циклы Луны, Солнца и Земли, а не погода, поэтому это предсказуемо за сотни лет вперед.

Если страны планируют увеличить количество электромобилей в последующие годы и отойти от бензина и дизеля, решающее значение будет иметь надежная и достаточная инфраструктура зарядки. Проект на Йелла небольшой, но он является частью более широкого контекста, сосредоточенного на развитии инфраструктуры зарядки.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, город в Калифорнии хочет запретить строить АЗС, а имеющимся станциям не позволят добавлять новые бензонасосы, но они могут устанавливать электрические зарядные устройства.