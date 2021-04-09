У Норвегії 85% ринку зайняли електрокари

У березні 2021 року в Норвегії 84,9% частки ринку зайняли електромобілі. Це є другим в історії показником за один місяць (у грудні 2020 р. було 87,1%).

З цієї частки 56,3% були за повністю електричними автомобілями (BEV), а 28,6% за гібридами (PHEV). Сукупна частка за І квартал 2021 року становила 82%, з яких 52,8% BEV та 29,2% PHEV. Про це повідомляє сайт CleanTechnica.

Розподіл норвезького ринку автомобілів CleanTechnica

Продаж бензинових і дизельних автомобілів знову знизився до 9,5%. Цілком можливо, що за машинами з ДВЗ ще кілька разів спостерігатиметься частка більше ніж 10% до вересня 2021 року. Але очікується, що в подальшому вона більше ніколи не перевищуватиме цього показника і продовжить падати.

Хронологія розвитку частки ринку силових агрегатів із початку 2020 року CleanTechnica

За продажами у першому кварталі цього року в країні лідирують: Tesla Model 3 (2565), Audi e-tron (1976), Nissan Leaf (1691), Volvo XC40 (1393) та Hyundai Kona (1303).

Найпопулярніші електрокари в Норвегії CleanTechnica

Частка електричних авто у Норвегії протягом найближчих кількох місяців коливатиметься близько 80%, причому у вересні вона може зрости ближче до 90%, а в пізні місяці року цей показник може закріпитися на рівні 90%.

Швидкому переходу на електрокари в Норвегії сприяє потік дедалі переконливіших моделей BEV, які надходять щомісяця. І далі ця тенденція буде пришвидшуватися у всій автомобільній галузі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, до 2033 року електрокари займатимуть 50% світового ринку нових автомобілів, а до середини століття майже кожне нове авто буде електричне.