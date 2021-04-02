До 2033 року електрокари займатимуть 50% світового ринку нових автомобілів

Акумуляторні електромобілі становитимуть 50 відсотків продажів автомобілів у всьому світі до 2033 року. А до 2050 року майже кожне нове авто буде електричне.

Торік продажі електромобілів склали 4,6 відсотка від усіх продажів автомобілів. Rystad Energy прогнозує, що цей показник зросте вчетверо до 2026 року. Зокрема, вже цього року частка електрокарів становитиме 6,2%, а наступного – 7,7%. Про це повідомляє сайт The Driven.

Європа очолить зростання електромобілів. До 2025 року електромобілі займуть тут 20% продажів. А 100% вони досягнуть у 2045 році. Інші континенти матимуть такий показник до 2050 року. Після ЄС будуть йти Північна Америка та Азія. Проте в Африці навіть до того часу продажі автомобілів не будуть повністю електричними.

Зазначається, що батареї можуть відігравати безпосередню роль у зменшенні 78 відсотків глобальних викидів CO2, в електричних мережах та широкому спектрі транспорту, включно з судноплавством та авіацією.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні станом на початок 2021 року налічувалося 23,7 тисячі електромобілів, більшість із яких старші від 6 років. Минулого року лише 11% усіх електрокарів доставлялия в країну новими.