В Норвегии 85% рынка заняли электрокары

В марте 2021 года в Норвегии 84,9% доли рынка заняли электромобили. Это является вторым в истории показателем за один месяц (в декабре 2020 года было 87,1%).

С этой доли 56,3% были за полностью электрическими автомобилями (BEV), а 28,6% за гибридами (PHEV). Совокупная доля за I квартал 2021 года составила 82%, из которых 52,8% BEV и 29,2% PHEV. Об этом сообщает сайт CleanTechnica.

Распределение норвежского рынка автомобилей CleanTechnica

Продажа бензиновых и дизельных автомобилей снова снизился до 9,5%. Вполне возможно, что за машинами с ДВС еще несколько раз будет наблюдаться доля более 10% к сентябрю 2021 года. Но ожидается, что в дальнейшем она больше никогда не будет выше этого показателя и продолжит падать.

Хронология развития доли рынка силовых агрегатов с начала 2020 CleanTechnica

По продажам в первом квартале этого года в стране лидируют: Tesla Model 3 (2565), Audi e-tron (1976), Nissan Leaf (1691), Volvo XC 40 (1393) и Hyundai Kona (1303).

Самые популярные электрокары в Норвегии CleanTechnica

Доля электрических авто в Норвегии в течение ближайших нескольких месяцев будет колебаться около 80%, причем в сентябре она может вырасти ближе к 90%, а в поздние месяцы года этот показатель может закрепиться на уровне 90%.

Быстрому переходу на электрокары в Норвегии способствует поток все более убедительных моделей BEV, которые поступают ежемесячно. И дальше эта тенденция будет ускоряться во всей автомобильной отрасли.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, к 2033 году электрокары будут занимать 50% мирового рынка новых автомобилей, а к середине века почти каждое новое авто будет электрическое.