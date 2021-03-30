У Києві планують встановити 50 електричних зарядних станцій

У Києві планують встановити щонайменше 50 електричних зарядних станцій. Вони мають забезпечити можливість зарядки електромобілів у кожному районі столиці.

Проєктом займеться Київська міська державна адміністрація та Група "Нафтогаз", які разом уклали Меморандум про взаємодію та співпрацю щодо створення та розвитку інфраструктури для електричних автомобілів. Про це повідомили у КМДА.

"Використання відновлювальних джерел енергії завдяки збільшенню кількості зарядних станцій для електрокарів сприятимуть зменшенню викидів шкідливих газів від автомобільного транспорту, а отже – поліпшенню стану атмосферного повітря у Києві, що є одним із пріоритетних напрямів розвитку міста", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Першу зарядну станцію в рамках Меморандуму вже встановили на Бессарабській площі. Там облаштували чотири паркомісця із зарядним комплексом типу EUA-2, що підходить для основних видів електромобілів світових брендів. Середній час зарядки одного автомобіля – до 2,5 години. Розрахуватися водії можуть банківською карткою за допомогою спеціального додатку на мобільному телефоні.

Минулого року "Нафтогаз" поставили у столиці ще три такі станції на вулиці Богдана Хмельницького, Кловському узвозі та біля аеропорту "Київ".

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Дніпрі на парковках встановили зарядні станції для електрокарів. До кінця року там планують облаштувати близько 50 таких станцій.