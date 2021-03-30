В Киеве планируют установить 50 электрических зарядных станций

В Киеве планируют установить не менее 50 электрических зарядных станций. Они должны обеспечить возможность зарядки электромобилей в каждом районе столицы.

Проектом займется Киевская городская государственная администрация и Группа "Нафтогаз", которые вместе заключили Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по созданию и развитию инфраструктуры для электрических автомобилей. Об этом сообщили в КГГА.

"Использование возобновляемых источников энергии благодаря увеличению количества зарядных станций для электрокаров будут способствовать уменьшению выбросов вредных газов от автомобильного транспорта, а следовательно – улучшению состояния атмосферного воздуха в Киеве, что является одним из приоритетных направлений развития города", – сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Первую зарядную станцию в рамках Меморандума уже установили на Бессарабской площади. Там обустроили четыре паркоместа с зарядным комплексом типа EUA-2, который подходит для основных видов электромобилей мировых брендов. Среднее время зарядки одного автомобиля – до 2,5 часа. Рассчитаться водители могут банковской картой с помощью специального приложения на мобильном телефоне.

В прошлом году "Нафтогаз" поставили в столице еще три такие станции на улице Богдана Хмельницкого, Кловском спуске и возле аэропорта "Киев".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Днепре на парковках установили зарядные станции для электрокаров. До конца года там планируют обустроить около 50 таких станций.