Toyota випустить п’ять електромобілів з новим ім’ям

Toyota подала заявку на реєстрацію п’яти торгових марок: BZ, BZ1, BZ5, BZ1X та BZ5X. Очікується, що під цими іменами будуть виходити електричні позашляховики.

Перший з них буде розкритих на майбутньому Шанхайському автосалоні 19 квітня, і, схоже, що він буде називатися BZ. Раніше Toyota випускала його тизерні зображення, які демонстрували його пропорції, але більше деталей не повідомляла. Проте, ймовірно, ми вже дізналися назву нової серії, в яку увійде позашляховик. Про це повідомляє сайт CarBuzz.

Тизер електричного кросовера Toyota Toyota

Надіслане до Бюро інтелектуальної власності Європейського Союзу запатентоване зображення показує новий логотип Toyota BZ, що розшифровується як Beyond Zero. Очікується, що BZ1 буде найменшим кросовером у лінійці, тоді як BZ5 – найбільшим. Моделі BZ з X можуть бути зарезервовані для повнопривідних варіантів.

Новий логотип Toyota BZ для електричних позашляховиків European Union Intellectual Property Office

Кожна модель буде базуватися на платформі Toyota e-TNGA, спільно розробленій із Subaru, яка підтримує передній, задній та повний привід, а також різноманітні розміри акумуляторів.

Універсальна латформа e-TNGA Toyota ​​​​​

Технічні деталі для першого електричного позашляховика компанії залишаються загадкою, але очікується, що вони матимуть подібні пропорції до Toyota RAV4. Щонайменше дві нові моделі BZ вже просочилися в патентні проєкти, включаючи середньорозмірний з трьома рядами сидінь та компактний позашляховики.

Кросовер Toyota BZ розроблений спеціально для європейського ринку. Але генеральний директор Toyota North America Тецуо Огава підтвердив, що для США розробляється окремий електромобіль.

Дизайн майбутнього кросовера Toyota ​​​​​​ CNIPA

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