Subaru Outback вийде на європейський ринок з єдиним варіантом двигуна

Subaru презентувала європейську версію нового Outback 2021 року, який повинен надійти до дилерських центрів у квітні.

Новий універсал-кросовер, який також виконує роль флагманської моделі в Європі, буде доступний з єдиним атмосферним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, який працюватиме з фірмовою системою постійного повного приводу. Про це повідомляє Carscoops.

Агрегат переробили на 90%. У компанії не розповіли про його показники, але американська версія виробляє 182 к.с. і 238 Нм. Також тут встановлена система векторизації крутного моменту для кращої керованості та більшого зчеплення в стандартній комплектації.

Subaru Outback шостого покоління засноване на останній глобальній платформі японського автовиробника, яка використовує більше високоміцної сталі для полегшення кузова та поліпшення безпеки.

Завдяки новій жорсткій платформі та підвісці, автомобіль має запропонувати кращий комфорт їзди. У салоні стало тихіше завдяки більш жорстким підкладкам та включенню шумоізольованого вітрового скла та скла передніх дверей.

Subaru представляє нову систему "X-Mode" для бездоріжжя, яка отримала подвійні режими "сніг/ґрунт" та "сніг/бруд" та може змінювати налаштування силової установки. Дорожній просвіт став вищим, ніж будь-коли, на 213 мм.

Outback 2021 року постачається із технологією допомоги водію EyeSight наступного покоління, яка використовує пару камер з майже в двічі збільшеним кутом зору в порівнянні з попередньою системою. Також є нове програмне забезпечення для розпізнавання зображень для роботи 11 активних систем безпеки. Сюди входять адаптивний круїз-контроль з центруванням смуги, попередження про виїзд з неї з вібрацією керма та запобігання виїзду.

Модель отримала 11,6-дюймову інформаційно-розважальну систему, що включає нещодавно розроблений інтерфейс, а також Apple CarPlay та Android Auto. Крім того, всередині встановлена ​​камера розпізнавання обличчя, яка визначає людей на сидінні водія для автоматичного регулювання його положення, кутів дзеркал у дверях та уподобань щодо кондиціонера.

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