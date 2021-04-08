Скручений пробіг дозволяє завищити вартість авто на 25%: данні досліджень

Завдяки скручуванню пробігу шахраї піднімають вартість авто на чверть. К такому висновку прийшли спеціалісти компанії carVertical, що займаються перевіркою історії вживаних авто.

У більшості країн світу водії, як правило, оновлюють машину кожні 3-5 років. Зазвичай, люди продають старі автомобілі i купують нові 2-3 рази протягом одного десятиліття. Але проблема змини показників одометру залишається як ніколи актуальною.

Визначити злочинця досить складно, тому значна кількість людей, що продають вживані автомобілі не упускає можливості скрутити пробіг, щоб збільшити вартість авто.

У carVertical з’ясувати, які саме вживані автомобілі продаються зi скрученим пробігом найчастіше. Для найточніших результатів було проаналізовано понад 570 тисяч звітів про історію автомобілів. Дослідження показує, скільки грошей витрачають водії, купуючи машину зі скрученим одометром.

Переважна більшість – дизельні авто

З усіх звітів про історію автомобілів, зроблених у 2020 році, більшість випадків шахрайства з пробігом були помічені на автомобілях з дизельним двигуном. 74,4% всіх звітів описували тi чи інші маніпуляцій з пробігом. Дизельні двигуни це, як правило, вибір водіїв, які щодня долають великі відстані. Це головна причина, чому такі машини мають підроблені показники одометра.

Вживані автомобілі з бензиновим двигуном менше страждають від шахрайства: таких випадків лише 25%. Однак у майбутньому ця тенденція може змінитися, оскільки пропорції дизельного палива та бензину в продажах нових автомобілів різко змінилися за останні роки.

Електромобілі та гібриди з фальшивими показниками пробігу є одним з найрідкісніших випадків – лише 0,6 відсотка.

Швидкий заробіток

Однією з головних причин того, чому шахрайство з пробігом настільки популярне серед нечесних продавців автомобілів, є економічна ефективність. Навіть у добре захищених автомобілів із сучасним програмним забезпеченням, одометр може бути легко скручений лише за пару сотень євро.

Згідно з дослідженням, залежно від віку та стану вживаного автомобіля, відкат пробігу дозволяє штучно завищити ціну автомобіля на 25%. Дані демонструють, що вартість транспортних засобів, що імпортуються зі США, може бути завищена до приголомшливих 6000 євро. І це все завдяки декільком маніпуляціям з показаннями одометра. Таким чином, не знаючи історії автомобіля, ви можете легко переплатити значну суму.

Чим старіший автомобіль, тим більше проблем

Дослідження показують, що одометри машини, що виготовлені у 1991-95 роках, скручують найчастіше. Автомобілі цієї вікової групи скручують у середньому на 80 тисяч км. Це й не дивно, адже старі машини дешевше та простіше за конструкцією, тому в них легше змінити показники.

Показання пробігу автомобілів, виготовлених з 2016 по 2020 рік, скручувалися в середньому на 36000 км. Однак у машин старше цей показник може бути у кілька разів більший. Дослідження показало, що іноді може бути скручено до 400 тисяч км.

Резюме

Багато покупців вживаних автомобілів не знають історії машини, яка їх цікавить. Більше того, деякі продавці i самі не знають, яке минуле у машини. Звіт про історію транспортного засобу може розкрити деякі факти, які допоможуть уникнути купівлі "кота в мішку" та дадуть вам перевагу у торгах. Те, що ви можете переплатити до 25% вартості автомобіля лише за скручений пробіг, має стати ґрунтовною підставою для завчасної перевірки історії машини.

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