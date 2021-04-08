Скрученный пробега позволяет завысить цену авто на 25%: данные исследований

Благодаря скручиванию пробега мошенники поднимают стоимость авто на четверть. К такому выводу пришли специалисты компании carVertical, занимающихся проверкой истории применяемых авто.

В большинстве стран мира водители, как правило, обновляют машину каждые 3-5 лет. Обычно, люди продают старые автомобили i покупают новые 2-3 раза в течение одного десятилетия. Но проблема изменения показателей одометра остается как никогда актуальной.

Определить преступника довольно сложно, поэтому значительное количество людей, продающих бывшие в употреблении автомобили не упускает возможности скрутить пробег, чтобы увеличить стоимость авто.

В carVertical выяснить, какие именно бывшие в употреблении автомобили продаются со скрученным пробегом чаще. Для точных результатов были проанализированы более 570 000 отчетов об истории автомобилей. Исследование показывает, сколько денег тратят водители, покупая машину со скрученным одометром.

Подавляющее большинство – дизельные авто

Из всех отчетов об истории автомобилей, сделанных в 2020 году, большинство случаев мошенничества с пробегом были замечены на автомобилях с дизельным двигателем. 74,4% всех отчетов описывали те или иные манипуляций с пробегом. Дизельные двигатели это, как правило, выбор водителей, которые ежедневно преодолевают большие расстояния. Это главная причина, почему такие машины имеют поддельные показатели одометра.

Подержанных автомобилей с бензиновым двигателем меньше страдают от мошенничества: таких случаев лишь 25%. Однако в будущем эта тенденция может измениться, поскольку пропорции дизельного топлива и бензина в продажах новых автомобилей резко изменились за последние годы.

Электромобили и гибриды с фальшивыми показателями пробега является одним из самых редких случаев – лишь 0,6 процента.

Быстрый заработок

Одной из главных причин того, почему мошенничество с пробегом столь популярное среди нечестных продавцов автомобилей, является экономическая эффективность. Даже в хорошо защищенных автомобилей с программным обеспечением, одометр может быть легко скрученный только за пару сотен евро.

Согласно исследованию, в зависимости от возраста и состояния подержанного автомобиля, откат пробега позволяет искусственно завысить цену автомобиля на 25%. Данные показывают, что стоимость транспортных средств, импортируемых из США, может быть завышена в потрясающих 6000 евро. И это все благодаря нескольким манипуляциям с показаниями одометра. Таким образом, не зная истории автомобиля, вы можете легко переплатить значительную сумму.

Чем старше автомобиль, тем больше проблем

Исследования показывают, что одометры машины, изготовленных в 1991-95 годах, скручивают чаще. Автомобили этой возрастной группы скручивают в среднем на 80000 км. Это и неудивительно, ведь старые машины дешевле и проще по конструкции, поэтому в них легче изменить показания.

Показания пробега автомобилей, изготовленных с 2016 по 2020 год, скручивались в среднем на 36000 км. Однако у машин старше этот показатель может быть в несколько раз больше. Исследование показало, что иногда может быть скручены до 400000 км.

Резюме

Многие покупатели бывших в употреблении автомобилей не знают истории машины, которая их интересует. Более того, некоторые продавцы и сами не знают, какое прошлое у машины. Отчет об истории транспортного средства поможет раскрыть некоторые факты, которые помогут избежать покупки "кота в мешке" и дадут вам преимущество в торгах. То, что вы можете переплатить до 25% стоимости автомобиля только за скрученный пробег, должно стать весомой причиной для заблаговременной проверки истории машины.

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