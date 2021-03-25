Skoda розповіла про свої плани на 2021 рік

Skoda випустить декілька новинок у 2021 році. Зокрема, у травні представлять нове покоління Fabia.

Генеральний директор компанії Томас Шафер розповів, що нова Fabia стане одним із найцікавіших випусків бренду в 2021 році. Також він сказав, що Skoda працює над універсальною версією цієї моделі. Про це повідомляє AutoExpress.

Останню створять відповідно до галузевих тенденцій. Універсал Fabia надійде у продаж в 2023 році і буде побудований на заводі компанії в Чехії в селі Квасини, де також будують нове покоління Superb.

Шафер повідомив, що робота над наступником флагманського хетчбека Skoda вже розпочата, і що він розробляється разом із VW Passat наступного покоління. Крім того, Skoda хоче бути частиною проєкту VW Group у створенні електромобілів великих розмірів на новій електричній платформі MEB Entry.

Також гендиректор підтвердив, що наступна повнорозмірна модель на платформі MEB буде доступнішою і меншого розміру, ніж нещодавно презентована Enyaq. Але який саме тип кузова отримає електрична новинка він не зазначив. Скоріш за все, це буде зменшений Enyaq у кузові позашляховика.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Індії презентовано новий компактний кросовер Skoda Kushaq, який побудований на модульній платформі MQB A0 IN.