Segway презентувала футуристичний водневий мотоцикл Apex H2

Segway презентувала мотоцикл Apex H2, який буде використовувати водневу силову установку.

Мотоцикл виглядає, наче із науково-фантастичного фільму. Apex H2 – це гладкий байк, який має мінімалістичне лобове скло, тонку фару та великі колеса. Про це повідомляє Carscoops.

Серед інших особливий деталей: обтічна обробка кузова та відсік з легким доступом, в якому зберігаються контейнери для водню. Останні використовуються для живлення водневого паливного елемента мотоцикла та виробництва електроенергії для електродвигуна.

Про силовий агрегат ще мало відомо, але компанія стверджує, що Apex H2 буде мати 80 к.с. Це дозволить йому розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за чотири секунди та мати максимальну швидкість 150 км/год.

Мотоцикл мають випустити в 2023 році. Segway навіть називає стартову ціну в 10 699 доларів США. Цікаво, що компанія буде використовувати водневу силову установку, хоча це може додати складності та ваги. Крім того, заправні станції для водню відносно рідкісні, але використання каністр з воднем може полегшити цю проблему, якби вони були широко доступні.

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