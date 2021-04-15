SEAT Arona оновили всередині та зовні

Через чотири роки після дебюту, кросовер SEAT Arona піддали плановому оновленню.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка отримала новий вигляд, цифровий салон та додаткові функції безпеки (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Arona отримала нову світлотехніку та більшу облицювання радіатора. У дизайні моделі обігрується тема трикутників і ромбів. У новому бампері збільшилася площа повітрязабірників, а під основними фарами з'явилися круглі "противотуманки". Новий задній бампер отримав масивний дифузор.

У салоні Arona з'явилася нова приладова панель з аналогової або опціонної цифровою шкалою приладів діагоналлю 10,25 дюйма (FR Sport та Xperience Lux), а мультимедійна система у залежності від версії матиме діагональ 8,25- або 9,2 дюйма.

Крім того, для новинки пропонується нове кермо з усіченою нижньою частиною, інша центральна консоль, а для задніх пасажирів передбачили амбієнтне підсвічування. У списку електронних помічників – системи адаптивного круїз-контролю, підтримки рядності, розпізнавання знаків та паркувальний асистент.

Гамма моторів включає 1-літровий 3-циліндровий бензиновий мотор потужністю 95 к.с., що працює в парі з 5-ступінчастою "механікою". Більш потужна версія цього двигуна (110 к.с.) доступна з 6-ступінчастою МКП або 7-ступінчастою роботизованою КП DSG. На вершині лінійки – 1,5-літрова "турбочетверка" розвиває 150 к.с.

Родич таких моделей, як Volkswagen T-Cross і Skoda Kamiq, пропонується у 6 комплектаціях, а покупці зможуть вибирати з 10 кольорів кузова.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , у кросовера SEAT Tarraco з'явилася потужна бензинова модифікація. В арсеналі моделі з'явиться 2-літровий турбований мотор TSI, який розвиває потужність 245 к.с., а обертовий момент досягає 370 Нм.