SEAT Arona обновили внутри и снаружи

Спустя четыре года после дебюта, кроссовер SEAT Arona подвергли плановому обновлению.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка получила новый облик, цифровой салон и дополнительные функции безопасности (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Arona получила новую светотехнику и более крупную облицовку радиатора. В дизайне модели обыгрывается тема треугольников и ромбов. В новом бампере увеличилась площадь воздухозаборников, а под основными фарами появились круглые "противотуманки". Новый задний бампер получил массивный диффузор.

В салоне Arona появилась новая приборная панель с аналоговой или опционной цифровой шкалой приборов диагональю 10,25 дюйма (FR Sport и Xperience Lux), а мультимедийная система в зависимости от версии будет иметь диагональ 8,25- или 9,2 дюйма.

Кроме того, для новинки предлагается новый руль с усеченной нижней частью, иная центральная консоль, а для задних пассажиров предусмотрели амбиентную подсветку. В списке электронных помощников – системы адаптивного круиз-контроля, поддержания рядности, распознавания знаков и парковочный ассистент.

Гамма моторов включает 1-литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор мощностью 95 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой "механикой". Более мощная версия этого двигателя (110 л.с.) доступна с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатой роботизированной КП DSG. На вершине линейки – 1,5-литровая "турбочетверка" развивает 150 л.с.

Родственник таких моделей, как Volkswagen T-Cross и Skoda Kamiq, предлагается в 6 комплектациях, а покупатели смогут выбирать из 10 цветов кузова.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, у кроссовера SEAT Tarraco появилась мощная бензиновая модификация. В арсенале модели появится 2-литровый турбированный мотор TSI, который развивает мощность 245 л.с., а крутящий момент достигает 370 Нм.