Продажі Bentley та Lamborghini швидко зросли, бо багаті люди нудьгують

Продажі дуже дорогих машин класу люкс зросли, тому що багаті люди нудьгують. Пандемія коронавірусу негативно вплинула не на всі сегменти авторинку.

У Сполучених Штатах загальний обсяг продажів легкових автомобілів у минулому році знизився на 10% порівняно з 2019 роком. Навіть коли продажі знову активізувалися у четвертому кварталі, вони лише відповідали темпу, який спостерігався в четвертому кварталі 2019 року. Про це з посиланням на віцепрезидента з аналізу даних у JD Power Тайсона Джоміні повідомляє CNN.

Водночас продажі автомобілів вартістю понад 80 000 доларів у четвертому кварталі були майже вдвічі більшими, ніж роком раніше. А для автомобілів, вартість яких перевищує 100 000 доларів, продажі в США зросли на 63% у цьому кварталі.

За словами Джоміні, на зростання продажів вплинула ситуація на фондовому ринку. Оскільки заможні не могли витратити гроші на поїздки, багато хто звернувся до розкішних товарів, наприклад, дорогих машин. Він також зазначив, що такі авто почали купляти переважно молоді покупці, і це є одним із найбільш неочікуваних явищ у цьому рості продажів.

"Я займаюся цим бізнесом 40 років, і я ніколи не бачив чогось подібного", – сказав президент дилерського центру Manhattan Motors Брайан Міллер, який продає Bentley, Lamborghini та Bugatti.

У 2020 році 101-річна марка розкішних автомобілів Bentley отримала найкращий рік за всю історію, незважаючи на те, що через пандемію вона на сім тижнів повністю закрила свою фабрику в Англії. Навіть після того, як завод знову відкрився, він працював на половину від нормального темпу ще дев'ять тижнів.

Минулий рік у Lamborghini був найвигіднішим за всю історію і другим найкращим роком продажів в історії бренда. За весь рік вони продали 7430 автомобілів і позашляховиків, що на 9,5% менше порівняно з 2019 роком. Але останній квартал 2020 року став найкращим в історії італійського виробника суперкарів. Зазначимо, що Bentley та Lamborghini належать Volkswagen AG.

Продажі у Ferrari за рік знизились приблизно на 10%, і вони теж зупиняли один зі своїх заводів на сім тижнів. Але автовиробник встановив рекорди продажів та доходів у четвертому кварталі. Замовлення на майбутні автомобілі також на рекордному рівні.

Однак не всі висококласні автовиробники пройшли так добре минулий рік. Наприклад, продажі Rolls-Royce минулого року зменшились більш ніж на 26% порівняно з рекордним 2019 роком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Toyota випередила Volkswagen за результатами 2020 року, реалізувавши по всьому світу 9,53 млн автомобілів. Німецький концерн за минулий рік зміг продати 9,31 млн машин.