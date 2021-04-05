Продажи Bentley и Lamborghini быстро выросли, потому что богатые люди скучают

Продажи очень дорогих машин класса люкс выросли, потому что богатые люди скучают. Пандемия коронавируса негативно повлияла не на все сегменты авторынка.

В Соединенных Штатах общий объем продаж легковых автомобилей в прошлом году снизился на 10% по сравнению с 2019 годом. Даже когда продажи снова активизировались в четвертом квартале, они лишь отвечали темпу, который наблюдался в четвертом квартале 2019 года. Об этом со ссылкой на вице-президента по анализу данных в JD Power Тайсона Джомини сообщает CNN .

В то же время продажи автомобилей стоимостью более 80 000 долларов в четвертом квартале были почти вдвое больше, чем годом ранее. А для автомобилей, стоимость которых превышает 100 000 долларов, продажи в США выросли на 63% в этом квартале.

По словам Джомини, росту продаж повлияла ситуация на фондовом рынке. Поскольку состоятельные не могли потратить деньги на поездки, многие обратились к роскошным товарам, например, дорогим машинам. Он также отметил, что такие авто начали покупать преимущественно молодые покупатели, и это является одним из самых неожиданных явлений в этом росте продаж.

"Я занимаюсь этим бизнесом 40 лет, и я никогда не видел чего-то подобного", – сказал президент дилерского центра Manhattan Motors Брайан Миллер, который продает Bentley, Lamborghini и Bugatti.

В 2020 году 101-летняя марка роскошных автомобилей Bentley получила лучший год за всю историю, несмотря на то, что из-за пандемии она на семь недель полностью закрыла свою фабрику в Англии. Даже после того, как завод снова открылся, он работал на половину от нормального темпа еще девять недель.

Прошлый год у Lamborghini был самым выгодным за всю историю и вторым лучшим годом продаж в истории бренда. За весь год они продали 7430 автомобилей и внедорожников, что на 9,5% меньше по сравнению с 2019 годом. Но последний квартал 2020 стал лучшим в истории итальянского производителя суперкаров. Отметим, что Bentley и Lamborghini принадлежат Volkswagen AG.

Продажи в Ferrari за год снизились примерно на 10%, и они останавливали один из своих заводов на семь недель. Но автопроизводитель установил рекорды продаж и доходов в четвертом квартале. Заказы на будущие автомобили также на рекордном уровне.

Однако, не все высококлассные автопроизводители прошли так хорошо прошлый год. Например, продажи Rolls-Royce в прошлом году уменьшились более чем на 26% по сравнению с рекордным 2019 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, Toyota опередила Volkswagen по результатам 2020 года, реализовав по всему миру 9,53 млн автомобилей. Немецкий концерн за прошлый год смог продать 9,31 млн машин.