Нову модель BMW у кузові M2 помітили на випробуваннях

BMW M2 виїхав на тести, але він відрізняється від усіх прототипів моделі, які вже неодноразово бачили раніше.

Автомобіль використовує корпус попередньої моделі, він двомісний, а задні сидіння замінили каркасом. Інші помітні модифікації включають вентиляційний капот та спойлер на кришці багажника, який стирчить більше, ніж у будь-якій іншій версії М2. Про це повідомляє Motor1.

Найбільш помітною зміною порівняно зі звичайним М2 є відсутність вихлопної системи. Традиційні подвійні патрубки повністю зникли, що свідчить про те, що це тестовий мул для електрокара. Інша підказка, що вказує на електричну природу, може бути знайдена в колісній базі, оскільки помітно розширення нижньої частини кузова між осями. Імовірно, саме там знаходиться акумулятор.

Відповідно BMW може насправді розробляти повністю електричний M2, або це тестовий мул для іншого електричного автомобіля. Як би там не було, придбати модель з нульовим рівнем викидів з таким кузовом найближчим часом не вдасться, тому що поточна друга серія буде замінена новою моделлю в найближчі місяці.

M2 вже підтвердив, що він зберігає свій рядний шестициліндровим двигун із заднім приводом. Крім того, є безліч шпигунських знімків наступного покоління M2 з повним виробничим кузовом і всім іншим, тому це може бути ранній випробувальний прототип для чогось іншого. Якщо BMW не планує електричний M2, то факт, що вони використовують цей стиль кузова та розмір, може натякати на маленький електричний спортивний автомобіль.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, BMW показала новий спортивний седан на електротязі BMW i4. У планах компанії до 2023 року представити 13 повністю електричних моделей.