Новую модель BMW в кузове M2 заметили на испытаниях

BMW M2 выехал на тесты, но он отличается от всех прототипов модели, которые уже неоднократно видели раньше.

Автомобиль использует корпус предыдущей модели, он двухместный, а задние сиденья заменили каркасом. Другие заметные модификации включают вентиляционный капот и спойлер на крышке багажника, который торчит больше, чем в любой другой версии М2. Об этом сообщает Motor1.

Наиболее заметным изменением по сравнению с обычным М2 является отсутствие выхлопной системы. Традиционные двойные патрубки полностью исчезли, что свидетельствует о том, что это тестовый мул для электрокара. Другая подсказка, указывающая на электрическую природу, может быть найдена в колесной базе, поскольку заметно расширение нижней части кузова между осями. Вероятно, именно там находится аккумулятор.

Соответственно BMW может на самом деле разрабатывать полностью электрический M2, или это тестовый мул для другого электрического автомобиля. Как бы там ни было, приобрести модель с нулевым уровнем выбросов с таким кузовом в ближайшее время не удастся, так как текущая вторая серия будет заменена новой моделью в ближайшие месяцы.

M2 уже подтвердил, что он сохраняет свой рядный шестицилиндровый двигатель с задним приводом. Кроме того, есть множество шпионских снимков следующего поколения M2 с полным производственным кузовом и всем другим, поэтому это может быть ранний испытательный прототип для чего-то другого. Если BMW не планирует электрический M2, то факт, что они используют этот стиль кузова и размер, может намекать на маленький электрический спортивный автомобиль.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, BMW показала новый спортивный седан на электротяге BMW i4. В планах компании к 2023 году представить 13 полностью электрических моделей.