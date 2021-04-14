Новий Range Rover Evoque розсекретили перед дебютом у Китаї

Новий Range Rover Evoque з довгою колісною базою розсекретили перед дебютом на Шанхайському автосалоні.

За зовнішнім виглядом кросовер миттєво впізнаваний. Він має довжину 4581 мм і колісну базу 2841 мм. Обидва показники збільшилися на 160 мм. Хоча модель на 280 мм коротша за Velar, різниця в їхніх колісних базах становить лише 33 мм. Про це повідомляє Carscoops.

Evoque повинен мати просторий салон, який буде нарівні з більшим братом. До цього однією з головних скарг на модель було те, що у ній недостатньо місця для ніг на задніх сидіннях, усього 859 мм.

Щоб забезпечити додаткову довжину, Evoque отримав довші задні двері. Дах також було розтягнуто, але він зберігає крутий схил, як у стандартної моделі. Існували припущення, що кросовер буде пропонуватися на сім місць, але ця версія має лише п’ять. Однак це може змінитися в майбутньому.

Потужність забезпечує знайомий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із турбонаддувом, що видає 246 к.с. і 365 Нм крутного моменту. Він під’єднаний до дев’ятиступеневої автоматичної коробки передач та системи повного приводу.

Це дозволяє стандартному Evoque розганятися від 0 до 100 км/год за вісім секунд, перш ніж досягти максимальної швидкості 229 км/год. Однак варіант із довгою колісною базою може буде трохи повільнішим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Lunaz почали виробляти електромобілі на базі Range Rover першого покоління. Планувалося створити всього 50 їхніх екземплярів.