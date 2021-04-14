Новый Range Rover Evoque рассекретили перед дебютом в Китае

Новый Range Rover Evoque с длинной колесной базой рассекретили перед дебютом на Шанхайском автосалоне.

По внешнему виду кроссовер мгновенно узнаваемый. Он имеет длину 4581 мм и колесную базу 2841 мм. Оба показателя увеличились на 160 мм. Хотя модель на 280 мм короче Velar, разница в их колесных базах составляет лишь 33 мм. Об этом сообщает Carscoops.

Evoque должен иметь просторный салон, который будет наравне с большим братом. До этого одной из главных жалоб на модель было то, что в ней недостаточно места для ног на задних сиденьях, всего 859 мм.

Чтобы обеспечить дополнительную длину, Evoque получил более длинные задние двери. Крыша также был растянута, но она сохраняет крутой склон, как в стандартной модели. Существовали предположения, что кроссовер будет предлагаться на семь мест, но эта версия имеет только пять. Однако это может измениться в будущем.

Мощность обеспечивает знакомый 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который выдает 246 л.с. и 365 Нм крутящего момента. Он подключен к девятиступенчатой автоматической коробки передач и системе полного привода.

Это позволяет стандартному Evoque разгоняться от 0 до 100 км/ч за восемь секунд, прежде чем достичь максимальной скорости 229 км/ч. Однако вариант с длинной колесной базой может будет немного медленнее.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lunaz начали производить электромобили на базе Range Rover первого поколения. Планировалось создать всего 50 их экземпляров.