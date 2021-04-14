Названо найбільш продаваний спорткар у світі

Найбільш продаваним спорткаром у світі другий рік поспіль став Ford Mustang – у 2020 році компанія реалізувала 80 577 екземплярів "поні-кара".

Про це повідомляє пресслужба виробника. Цікаво, що у сегменті машин із кузовом купе Mustang лідирує у продажах уже 6-й рік поспіль! За даними дослідницької фірми IHS Markit, на частку Mustang у минулому році припадало 15,1% світового ринку спортивних купе, а роком раніше цей показник становив 14,8%.

Флагманами продажів стали версії Bullitt та Shelby, які сумарно дорівнювали 52,7% від загального обсягу реалізованих "Мустангів". У компанії Ford очікують, що нова лімітована версія Mustang Mach 1, яка незабаром поповнить сімейство, внесе свою лепту в успіх моделі.

Основним ринком збуту Mustang традиційно є США, де реалізуються три чверті всіх машин. Правда, у США продали лише 61 090 Mustang, що на 15,7% нижче, ніж роком раніше. Найбільше прихильників у моделі живуть у Техасі (8600 авто), Каліфорнії (6200) та Флориді (5864).

Завоювати титул найбільш продаваного спорткара "Мустанг" допомогли і жителі Європи. За даними компанії Ford, у 2020 році модель добре продавалася в Угорщині (+68,8% порівняно з 2019 р.), Нідерландах (+38,5%), Данії (+12,5%), Чехії (+5,6%) та Австрії (+4%).

Незважаючи на успіхи, 2020 рік виявився найменш успішним для компанії. Для порівняння, у 2018 року було продано по всьому світу 113 066 Mustang, у 2019-му – 102 090.

Також аналітики зазначили, що Ford поставив 17 274 Mustang у першому кварталі 2021 року, що на 4,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. На другому місці, Dodge, який реалізував 15 096 Challenger (+24%), а Camaro опинився в аутсайдерах із результатом 7089 машин (-1,3%).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford обіцяє повністю електрифікувати свої автомобілі у Європі до 2030 року.