На аукціоні у США виставили рідкісний Porsche за $400 тисяч

У США продаж виставили рідкісну версію кабріолета Porsche 911 Turbo у виконанні Slantnose з мінімальним пробігом.

Про це повідомляється на сайті торговельної компанії. За всю історію існування Porsche 911 компанія виготовила безліч різних модифікацій моделі, багато з яких сьогодні перейшли у категорію колекційних. В даному випадку мова йде про рідкісний кабріолеті 911 Turbo Slantnose Cabriolet, випущений у 1988 році.

Автомобіль відрізняється від звичайного кабріолета цієї моделі іншим рішенням передньої частини кузова з фарами, що піднімаються, власним обвісом та декоративними елементами. У 1988 році така модель коштувала $50 тисяч. Всього компанія виготовила 948 екземплярів моделі Slantnose, з яких 160 відправилися до замовників у США.

Кабріолет оснащений 3,3-літровим турбованим мотором, який розвиває 285 к.с. та 377 Нм.

У списку опцій є радіо Blaupunkt Reno, сигналізація, диференціал обмеженого тертя, регульовані у 8-ми напрямках крісла водія та переднього пасажира.

Більшу частину свого життя кабріолет провів у сонячній Каліфорнії, а на його одометрі всього 5558 км. У комплекті до машини додається повний пакет документів, сервісна книжка, а також сертифікат справжності від компанії Porsche.

Автомобіль прекрасно зберігся до наших днів, а з урахуванням рідкості та малого пробігу заявлена вартість становить $398900.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , гоночний Porsche Пабло Ескобара оцінили в $ 2,2 млн. Автомобіль був побудований для Міжнародної гонки чемпіонів (IROC – International Race of Champions), гоночної серії, яка була організована у 1974 році.