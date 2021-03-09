Гоночный Porsche Пабло Эскобара оценили в $2,2 млн

На аукционе DuPont Registry выставили на торги гоночный болид Porsche 911 IROC RSR, которым владел наркобарон Пабло Эскобар.

Об этом сообщается на сайте компании. Автомобиль был построен для Международной гонки чемпионов (IROC – International Race of Champions), гоночной серии, которая была организована в 1974 году. Идея заключалась в том, чтобы 12 автоспортсменов из разных дисциплин участвовали в соревнованиях на одинаковых машинах, чтобы определить, кто из них лучший.

Для первого мероприятие компания Porsche разработала и построила 15 автомобилей на базе Porsche 911RSR. 12 автомобилей были предназначены для каждого из участников, а еще 3 изготовили в качестве запасных.

В серии IROC 1974 года приняли участие: Марк Донохью, Питер Ревсон, Бобби Ансер, Дэвид Пирсон, Ричард Петти, Эй Джей Фойт, Эмерсон Фиттипальди, Джордж Фулмер, Деннис Ульм, Бобби Эллисон, Гордон Джонкок и Роджер МакКласки. Каждая машина была окрашена в свой уникальный цвет, чтобы зрители могли легко узнать своего фаворита.

Предлагаемый на продажу автомобиль цвета Sahara Beige использовал Эмерсон Фиттипальди. Затем машина участвовала в различных гонках и несколько раз меняла владельцев. Одним из них стал наркобарон Пабло Эскобар, по заказу которого автомобиль был модернизирован и получил обвес от модели Porsche 935.

После смерти Эскобара машину выкупили и перевезли назад в США. Новыми владельцами автомобиль был отреставрирован в соответствии с первоначальной спецификацией IROC 1974 года.

Машина оснащена 3-литровым оппозитным мотором с воздушным охлаждением. В паре с ним работает механическая коробка передач. На колесах установлены фирменные диски Fuchs с центральным креплением.

Высокая стоимость болида объясняется не столько тем, что он был в коллекции Эскобара, сколько исторической ценностью модели, которых изготовили всего 15 штук. Продавец готов предоставить все документы, подтверждающие подлинность данного экземпляра Porsche 911 IROC RSR.

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