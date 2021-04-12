На аукцион выставили тюнингованный Chevy Camaro Z57

На Gateway Classics выставили на продажу Chevrolet Camaro Z57 2001 года с тюнингованным кузовом. За спортивное авто в ретро-стиле хотят 32 000 долларов.

Автомобиль окрашен черной краской и рисунками синего пламени. Многие элементы дизайна были вдохновлены Chevy 1957 года, но его обвес не является прямой копией этой модели. Об этом сообщает Motor1.

Под капотом расположен двигатель V8 LS, а одометр показывает чуть больше 268 000 км. Агрегат недавно был восстановлен и прошел только 4828 км после реконструкции. 5,7-литровый двигатель мощностью чуть более 300 лошадиных сил сочетается с четырехступенчатой автоматической коробкой передач.

Винтажный вид не должен обманывать – это действительно Camaro 2001 года, просто он правильно оборудован. На борту он имеет такие функции, как кондиционер, гидроусилитель руля, кожаные сиденья, заводские алюминиевые колеса и так далее.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на продажу выставили болид Формулы-1 Toro Rosso STR14. В сезоне 2019 Алекс Албон и Пьер Гасли проехали на нем 17 гонок, одна из которых привела к подиуму для Гасли в Бразилии. Болид продается в виде подвижного шасси, поэтому у него не будет гидравлики, ЭБУ и силового агрегата.