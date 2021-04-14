Mini назвала ціну оновленого John Cooper Works

Планове оновлення сімейства Mini завершено – компанія презентувала найпотужнішу версію John Cooper Works та назвала вартість.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після модернізації топовий Mini став ще більш агресивний на вигляд. Його дизайн відрізняється від інших версій іншим оформленням передньої частини, додатковими аеродинамічними елементами та низкою інших опцій.

Дизайн JCW відрізняється іншим оформленням передньої частини press.bmwgroup.com

Зокрема, модель отримала нові світлодіодні фари, велику шестикутну решітку радіатора з яскраво-червоною горизонтальною вставкою, а також збільшені повітрозабірники, покликані поліпшити охолодження потужного мотора та гальм. Ззаду привертають до себе увагу масивний дифузор і здвоєні хромовані патрубки вихлопної системи по центру.

Позаду – масивний дифузор та здвоєні хромовані патрубки вихлопної системи по центру. press.bmwgroup.com

Під капотом моделі вже знайомий 231-сильний форсований мотор, який видає 320 Нм крутного моменту. У парі з 6-ступінчастою "механікою" хетчбеку зажадає на розгін до першої "сотні" 6,3 секунди, а опційна 8-ступінчаста АКП Steptronic Sport дозволить виконати цю вправу на 0,2 с швидше. Крім того, для моделі можна замовити нові адаптивні амортизатори та стильні легкосплавні диски з новим малюнком.

По центру дифузора розташувалися хромовані патрубки діаметром 85 мм кожен press.bmwgroup.com

Задні двері прикрашає антикрило press.bmwgroup.com

Зміни у салоні передбачають нові дефлектори вентиляції, кермо та селектор коробки передач. Розширено палітру кольорів та варіантів обробки. Нова інфорозважальна система з 8,8-дюймовим екраном має розширений функціонал.

Нова інфорозважальна система з 8,8-дюймовим екраном має розширений функціонал press.bmwgroup.com

За найпотужніший та динамічний хетчбек у сімействі Mini доведеться викласти не менше ніж 963 779 грн (28 951 євро).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Mini презентувала електричний хетчбек Pacesetter inspired by JCW. Автомобіль має зовнішність потужної версії, але при цьому абсолютно безпечний для довкілля.