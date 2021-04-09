MG показав концептуальний Cyberster до прем'єри

Компанія MG провела допрем'єрний показ свого концепту Cyberster.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Двомісний родстер створений колективом MG Advanced Design Centre у Лондоні за мотивами класичної моделі MGB Roadster.

При цьому творці підкреслюють, що автомобіль використовує найсучасніші технології, включаючи підтримку стандарту зв'язку 5G. Крім того, Cyberster побудований на повністю електричної платформі. За даними виробника, запас ходу досягає 800 км, а на розгін до першої "сотні" двомісному родстеру потрібно менше 3 секунд.

Це стало можливим за рахунок ретельно пророблений аеродинаміки кузова, зокрема, оптимізації руху потоків повітря. А також завдяки використанню легких композитних матеріалів та сплавів.

Серед цікавих особливостей машини – фари Magic Eye, які відкриваються та закриваються спеціальними кришками, подібно повікам людського ока. Також кузов автомобіль по периметру прикрашений тонкими світловими смугами зі світлодіодів.

Концепт отримав великі колісні диски з низькопрофільною гумою та каркас безпеки з оригінальними аеродинамічними елементами у вигляді плавників.

Двомісний салон оброблений шкірою трьох кольорів – сірою, червоною та білою. Замість звичного керма у машини химерний штурвал, а вся оперативна інформація виводиться на великий екран на приладовій панелі. Управління режимами роботи силового агрегату забезпечується кнопками на трансмісивному тунелі.

Більше подробиць про MG Cyberster стануть відомі на презентації новинки на автошоу у Шанхаї, яке відкриється 21 квітня.

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