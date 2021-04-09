MG показал концептуальный Cyberster до премьеры

Компания MG провела допремьерный показ своего концепта Cyberster.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Двухместный родстер создан коллективом MG Advanced Design Centre в Лондоне по мотивам классической модели MGB Roadster.

При этом создатели подчеркивают, что автомобиль использует самые современные технологии, включая поддержку стандарта связи 5G. Кроме того, Cyberster построен на полностью электрической платформе. По данным производителя, запас хода достигает 800 км, а на разгон до первой "сотни" двухместному родстеру потребуется менее 3 секунд.

Это стало возможным за счет тщательно проработанной аэродинамики кузова, в частности, оптимизации движения потоков воздуха. А также благодаря использованию легких композитных материалов и сплавов.

Среди интересных особенностей машины – фары Magic Eye, которые открываются и закрываются специальными крышками, подобно векам человеческого глаза. Также кузов автомобиль по периметру украшен тонкими световыми полосами из светодиодов.

Концепт получил большие колесные диски с низкопрофильной резиной и каркас безопасности с оригинальными аэродинамическими элементами в виде плавников.

Двухместный салон отделан кожей трех цветов – серой, красной и белой. Вместо привычного руля у машины причудливый штурвал, а вся оперативная информация выводится на большой экран на приборной панели. Управление режимами работы силового агрегата обеспечивается кнопками на трансмиссионном тоннеле.

Больше подробностей о MG Cyberster станут известны на презентации новинки на автошоу в Шанхае, который откроется 21 апреля.

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