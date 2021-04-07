Mercedes-Benz презентував новий CLS

Компанія Mercedes-Benz презентувала новий купеподібний спорседан CLS.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Оновлення стосуються як дизайну моделі, так і її внутрішньої сутності.

Ажурні легкосплавні диски та нова синя металізована емаль підкреслюють елегантний вигляд моделі media.daimler.com

CLS отримав нове облицювання радіатора та передній бампер із додатковим спойлером. Ажурні легкосплавні диски і нова синя металізована емаль підкреслюють елегантний вигляд моделі та її спортивний характер. Ззаду автомобіль хизується новою світлотехнікою, а на бампері з'явилася витончена хромована накладка. Покупці, яким хочеться більше ексклюзиву, можуть замовити ексклюзивні кольори з палітри design: jupiter red, cashmere white magno або emerald green.

Ззаду автомобіль хизується новою світлотехнікою, а на бампері з'явилася витончена хромована накладка media.daimler.com

Автомобіль отримав нове рульове колесо з двома сенсорними панелями та датчиками дотику. Інформаційно-розважальна система MBUX була модернізована. У стандартній комплектації CLS має два великі екрани діагоналлю 10,25 дюймів (26 см), які розміщені під загальним склом. Як опцію можна замовити збільшені дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма (31,2 см). Для моделі пропонується широкий асортимент квітів та матеріалів оброблення. Крім того, можна замовити персоналізовані варіанти оформлення інтер'єру.

У стандартній комплектації CLS має два великі екрани діагоналлю 10,25 дюймів media.daimler.com

Спочатку покупці зможуть вибирати з трьох варіантів дизельних і трьох варіантів бензинових моторів. Так, наприклад, дизельна лінійка представлена 1,9-літровим мотором потужністю 194 к.с., 2-літровим (265 к.с.) або 3-літровою рядною "шісткою" потужністю 330 сил. Бензинова гамма містить 2-літровий мотор потужністю 299 к.с., а також два 3-літрові двигуни з віддачею 367 та 435 к.с.

Спочатку покупці зможуть вибирати з трьох варіантів дизельних і трьох варіантів бензинових моторів media.daimler.com

Дві початкові версії CLS 220 d і CLS 350 оснащуються переднім приводом, а решта модифікації використовують фірмовий повний привід 4Matic.

У списку опцій є велика кількість електронних помічників, зокрема технологія автономного управління з адаптивним круїз-контролем та системою підтримки руху у смузі.

У списку опцій є велика кількість електронних помічників, зокрема технологія автономного управління media.daimler.com

Продажі новинки стартують у червні поточного року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.

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