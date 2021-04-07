Mercedes-Benz представил новый CLS

Компания Mercedes-Benz презентовала новый купеобразный спорседан CLS.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Обновления касаются как дизайна модели, так и ее внутренней сущности.

Ажурные легкосплавные диски и новая синяя металлизированная эмаль подчеркивают элегантный облик модели media.daimler.com

CLS получил новую облицовку радиатора и передний бампер с дополнительным спойлером. Ажурные легкосплавные диски и новая синяя металлизированная эмаль подчеркивают элегантный облик модели и ее спортивный характер. Сзади автомобиль щеголяет новой светотехникой, а на бампере появилась изящная хромированная накладка. Покупатели, которым хочется больше эксклюзива, могут заказать эксклюзивные цвета из палитры design: jupiter red, cashmere white magno или emerald green.

Сзади автомобиль щеголяет новой светотехникой, а на бампере появилась изящная хромированная накладка media.daimler.com

Автомобиль получил новое рулевое колесо с двумя сенсорными панелями и датчиками прикосновения. Информационно-развлекательная система MBUX была модернизирована. В стандартной комплектации CLS имеет два больших экрана диагональю 10,25 дюймов (26 см), которые размещены под общим стеклом. В качестве опции можно заказать увеличенные дисплеи диагональю 12,3 дюйма (31,2 см). Для модели предлагается широкий ассортимент цветов и материалов отделки. Кроме того, можно заказать персонализированные варианты оформления интерьера.

В стандартной комплектации CLS имеет два больших экрана диагональю 10,25 дюймов media.daimler.com

Первоначально покупатели смогут выбирать из трех вариантов дизельных и трех вариантов бензиновых моторов. Так, например, дизельная линейка представлена 1,9-литровым мотором мощностью 194 л.с., 2-литровый (265 л.с.) или 3-литровая рядная "шестерка" мощностью 330 сил. Бензиновая гамма содержит 2-литровый мотор мощностью 299 л.с., а также два 3-литровым двигателя с отдачей 367 и 435 л.с.

Первоначально покупатели смогут выбирать из трех вариантов дизельных и трех вариантов бензиновых моторов media.daimler.com

Две начальные версии CLS 220 d и CLS 350 оснащаются передним приводом, а остальные модификации используют фирменный полный привод 4Matic.

В списке опций есть большое количество электронных помощников, в том числе технология автономного управления с адаптивным круиз-контролем и системой поддержания движения в полосе.

В списке опций есть большое количество электронных помощников, в том числе технология автономного управления media.daimler.com

Продажи новинки стартуют в июне нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Mercedes-Benz поделилась новыми подробностями об электрической модели EQS.