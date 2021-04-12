Maxlider Brothers Customs представили шестиколісний Ford Bronco

Тюнери Maxlider Brothers Customs створили шестиколісний Ford Bronco. Його можна буде придбати за 399 000 доларів в 2022 році.

Ford планує запропонувати тисячі аксесуарів для Bronco, але додатковий набір задніх коліс, здається, відсутній, тому власникам моделі не лишається нічого іншого, як взяти справу у свої руки. Ця шалена конструкція отримала додаткову задню вісь і розширює внутрішній вантажний простір позашляховика. Про це повмляє Motor1.

Через те, що автомобіль отримає додаткову вагу, тюнери також, ймовірно, запропонують заміну двигуна, хоч вони ще про це нічого не розповіли. Наразі є тільки ці візуалізації. Також відомо, що виробництво шестиколісного Ford Bronco буде обмеженим.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ford підписала угоду на розробку та виробництво аксесуарів для Bronco з компаніями ARB 4x4 Accessories, RTR Vehicles та 4 Wheel Parts. Від останніх позашляховик отримав новий модульний передній бампер, захист двигуна, лебідку Warn, посилені елементи підвіски, багажник на даху та додаткову світлотехніку.

Автомобіль представили минулого року. Колишні п'ять генерацій однойменної моделі випускалися з 1965 по 1996 рік. Bronco доступний з двома бензиновими моторами EcoBoost – 2,3-літровою 273-сильною (420 Нм) "турбочетверкою" або 2,7-літровим 314-сильним V6 (542 Нм).