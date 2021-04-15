Литовці Dartz презентували найдешевший електромобіль в ЄС

Литовський виробник бронетранспортерів Dartz презентував свій електромобіль Freze Nikrob, який вони називають "найдешевшим в ЄС".

Для створення авто вони об'єдналися з кузовним виробником Nikrob. Модель зібрали з використаних деталей, імпортованих з Китаю. Freze Nikrob – це, по суті, перероблена версія популярного китайського Wuling Hongguang Mini, який виробляється для свого внутрішнього ринку на спільному підприємстві General Motors та двох китайських компаній SAIC та Wuling. Про це повідомляє сайт Autocar.

Dartz вирішили створити такий автомобіль, тому що побачили прогалину на ринку для мініатюрного, орієнтованого на місто електромобіля. Компанія використала назву Freze, а не свою, для диференціації електромобіля від торгової марки позашляховиків.

Окрім модифікацій освітлення та додавання різних функцій безпеки, Nikrob багато в чому ідентичний китайському автомобілю. Доступні два розміри батареї: на 9,2 кВт-год або 13,8 кВт-год, що забезпечує пробіг до 199 км. Це трохи більше, ніж у Wuling Hongguang Mini.

Електромотор, встановлений ззаду машини, видає 13 кВт і може розігнати чотиримісний автомобіль до 100 кілометрів на годину, хоча незрозуміло, скільки це займе часу.

Базова модель коштує 9999 євро, що робить Nikrob приблизно на 2500 євро дешевшим, ніж новий Dacia Spring, який також вважався найдешевшим електричним автомобілем в Європі.

Електрокар також можна замовити в комплектації за €14 999, яка включає більший акумулятор, загартоване скло та веганські внутрішні матеріали. Минулого місяця Freze Nikrob почали продаватися у Литві і виробник заявив про високий попит, зокрема, у компаніях, що займаються доставкою.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, електричний кросовер Dacia Spring у Франції буде коштувати 16 990 євро або 12 403 євро з державною субсидією.