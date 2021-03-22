Dacia Spring вийде на європейський ринок з надзвичайно низькою ціною

Електричний кросовер Dacia Spring у Франції буде коштувати 16 990 євро або 12 403 євро з державною субсидією. Автомобіль має пробіг 230 км.

Модель матиме ще більший запас ходу, якщо їздити на ній виключно у місті, 305 км за циклом WLTP City. У Франції для вибору покупців буде три версії Spring: стандартна, для бізнесу, яка спрямована на покупців автопарку та послуги спільного використання автомобілів, а з 2022 року – Spring Cargo, який буде без заднього сидіння, щоб використовуватись як міський транспортний засіб. Про це повідомили у Motor1.

Останній запропонує максимальний об'єм вантажу 1100 літрів і зможе перевозити вантаж вагою 325 кг. Можливо це буде найдешевша версія, в яку встановлять непрозорі панелі замість задніх вікон.

Найдорожча версія Spring, що доступна у Франції, – це Comfort Plus за 18 490 євро, яка додає:

7-дюймовий інформаційно-розважальний екран,

камеру заднього огляду

датчики паркування ззаду,

помаранчеві накладки в інтер’єрі та екстер’єрі,

запасне колесо,

металевий колір.

Ймовірно, найбільшою перевагою, цієї версії є пропозиція встановити додаткову розетку CCS за 600 євро, яка надає таким чином можливість швидкої зарядки автомобіля до 30 кВт.

Dacia відкриє попередні замовлення у Франції з березня 2021 року, і перші машини, як очікується, будуть поставлені цієї осені. Варто зазначити, що державні субсидії для придбання електромобілів різняться залежно від країни. Наприклад, в Румунії екобілет знижує ціну на новий електричний автомобіль майже на 10 000 євро, тому, теоретично, Spring повинна коштувати там від 7000 євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Dacia Duster отримала спеціальну міську версію Urban. Вона отримала оновлену інформаційно-розважальну систему та камеру заднього виду.