Lexus привезе до Шанхая оновлений спортседан ES

Компанія Lexus проведе світову прем'єру спортседана ES на автошоу в Шанхаї, а його продажі стартують наприкінці року.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Новинка є рестайлінгом моделі сьомої генерації, дебют якої відбувся три роки назад (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Lexus ES отримав видозмінену світлотехніку, бампери та облицювання радіатора, а також багато оздоблений хромом. Візуально автомобіль став більш динамічним та привабливим. У салоні очікуються нові кольори та матеріали обробки, а нова мультимедійна система отримає розширений функціонал.

Актуальне покоління седана Lexus ES 300h newsroom.lexus.eu

Передбачається, що від свого попередника новинка успадкує лінійку потужних моторів, які будуть відрізнятися поліпшеними характеристиками витрати пального та зменшеними шкідливими викидами.

Нагадаємо, що на американському ринку ES пропонується з 2,5-літровою "четвіркою" потужністю 205 к.с., а також 306-сильним 3,5-літровим V6. Крім того, в арсеналі ES є гібридна версія 300h з 218-сильним силовим агрегатом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, крім седана ES, компанія презентує на виставці у Шанхаї перспективний кросовер LF-Z Electrified Concept.