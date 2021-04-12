Lexus привезет в Шанхай обновленный спортседан ES

Компания Lexus проведет мировую премьеру спортседана ES на автошоу в Шанхае, а его продажи стартуют в конце года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка является рестайлингом модели седьмой генерации, дебют которой состоялся три года назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Lexus ES получил видоизмененную светотехнику, бампера и облицовку радиатора, а также богато отделан хромом. Визуально автомобиль стал более динамичным и привлекательным. В салоне ожидаются новые цвета и материалы отделки, а новая мультимедийная система получит расширенный функционал.

Актуальное поколение седана Lexus ES 300h newsroom.lexus.eu

Предполагается, что от своего предшественника новинка унаследует линейку мощных моторов, которые будут отличаться улучшенными характеристиками расхода топлива и уменьшенными вредными выбросами.

Напомним, что на американском рынке ES предлагается с 2,5-литровой "четверкой" мощностью 205 л.с., а также 306-сильным 3,5-литровым V6. Кроме того, в арсенале ES есть гибридная версия 300h с 218-сильным силовым агрегатом.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, помимо седана ES, компания презентует на выставке в Шанхае перспективный кроссовер LF-Z Electrified Concept.